Schnaitsee bekommt Seniorenwohnanlage

Seit längerem besteht in der Gemeinde Schnaitsee der Wunsch nach dem Bau einer Seniorenwohnanlage mit Betreuungskonzept. Erste Realisierungsmöglichkeiten ergaben sich mit dem Ersatzbau für das alte Schulhaus am Berghamer Weg. Dort wurde aber letztlich nur ein Wohnungsobjekt für "Barrierefreies Wohnen" erstellt. Weitergehende Überlegungen scheiterten an der Finanzierbarkeit und der Übernahme der Pflege. Der Investor für die Großfläche am westlichen Rand entschied sich für die Planung als Mehrwohnanlage. Seitdem war es wieder still geworden um das Thema Pflegeheim.

Im Zuge der Bauplanung "Spiegelwiese" tat sich eine neue Möglichkeit auf. Nun hat diese Fläche die "Heimat Bayern Wohnbau GmbH" aus Prien erworben. Geschäftsführer Stefan Mayer stellte in der jüngsten Gemeinderatssitzung sein Konzept für die Errichtung einer Seniorenwohnanlage mit innovativem Betreuungskonzept vor.

Am südöstlichen Rand des Ortes soll – zentral genug gelegen – ein komplett barrierefreies dreistöckiges Gebäude entstehen. Im Erdgeschoss ist eine ambulant betreute Wohngemeinschaft mit zehn Appartements, je etwa 38 Quadratmeter, für pflegebedürftige Menschen vorgesehen.