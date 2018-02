Frauen erobern die Macht in den Rathäusern

Zumindest übergangsweise wollen Frauen in der Region am heutigen Unsinnigen Donnerstag die Macht in den Rathäusern übernehmen.

In Traunreut sind die Rathausstürmerinnen bereits in den frühen Morgenstunden in den Geschäften unterwegs, um den Herren der Schöpfung an die Krawatten zu gehen. Gegen 11 Uhr treffen sie sich vor dem Rathaus. Von dort geht es mit Schwung in den Sitzungssaal, wo die Damen die Kommunalpolitiker an die Sünden der vergangenen Monate erinnern und versuchen, Bürgermeister Klaus Ritter den Schlüssel und die Kasse der Stadt zu entreißen. Letzterer musste im vergangenen Jahr als Praktikant im Ritterkostüm diverse Aufgaben erfüllen (Bild).

Aber auch in Tacherting haben sich die Frauen für Bürgermeister Hans Hellmeier und sein Gefolge ganz spezielle Überraschungen ausgedacht. Sie treffen sich um 12.30 Uhr im Café "Capolo".

Die Narren der Veitsgroma Zunft stürmen um 16 Uhr das Traunsteiner Rathaus, und um 17 Uhr übernimmt die "Remmi-Demmi-Musi" das Zepter in Kirchanschöring. Eine Kur-, Wellness- und Kneippanlage auf dem Rathausplatz eröffnen die Kirchweidacher Frauen um 18 Uhr. Besucher und Schaulustige sind ausdrücklich willkommen. − hr/Foto: Herbert Reichgruber