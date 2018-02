Brotgeruch im Gewerbegebiet

Firmenchef Georg Scherer (rechts) begrüßt seine Gäste. Den kirchlichen Segen überbrachte Pfarrer Georg Schinagl. − Fotos: Plank Firmenchef Georg Scherer (rechts) begrüßt seine Gäste. Den kirchlichen Segen überbrachte Pfarrer Georg Schinagl. − Fotos: Plank



Wo vor einigen Monaten im Gewerbegebiet Rumering bei Schnaitsee noch eine grüne Wiese war, steht heute der neue Bäckerei-Produktionsbetrieb der Firma Scherer. Das Gebäude ist lichtdurchflutet, hat hohe Decken und ist mit vielen modernen Maschinen ausgestattet. Nach siebenmonatiger Bauzeit konnte der neue Standort am vergangenen Sonntag eingeweiht werden.

Bei einem Begrüßungsgetränk und zur Musik der Ü30-Kapelle des Schnaitseer Musikvereins konnten sich die Gäste bereits ein erstes Bild von der neuen Produktionsstätte machen. Firmenchef Georg Scherer begrüßte die Gäste und ging auf die Geschichte der Firma mit der hauseigenen Bäckerei ein.

Pfarrer Georg Schinagl weihte das Gebäude, Bürgermeister Thomas Schmidinger überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde. "Nun ist genau das eingetreten, was wir mit der Erweiterung des Gewerbegebietes erreichen wollten: Regionale Firmen können im Ort expandieren und weitere Arbeitsplätze werden geschaffen", so der Bürgermeister. Der Bau der neuen Produktionsstätte der Firma Scherer sei dafür ein hervorragendes Beispiel. Nicht nur die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, auch die Zusammenarbeit mit den vielen regionalen Unternehmen beim Bau der Produktionsstätte sei erfreulich für die Gemeinde.

