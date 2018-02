Wilde Putztruppe stürmt Rathaus und Redaktion in Traunreut

Schnipp-schnapp und die Krawatte von Harlekin und Bürgermeister Klaus Ritter war ein gutes Stück kürzer. − Foto: Herbert Reichgruber Schnipp-schnapp und die Krawatte von Harlekin und Bürgermeister Klaus Ritter war ein gutes Stück kürzer. − Foto: Herbert Reichgruber



Turbulent ist es am Unsinnigen Donnerstag schon vormittags in Traunreut zugegangen: Eine wilde Truppe Putzfrauen stürmte am Rathausplatz erst Geschäftsstelle und Redaktion des Traunreuter Anzeigers. Zwei Krawattenträgern ging es dort an den Kragen, bevor mit Sekt auf den Endspurt der Faschingszeit angestoßen wurde.

Nach einem Dankeslied packte das "Remi-Demi Rama Dama Blitze Blank A-Team für alle Notfälle ist da" wieder zusammen und steuerte direkt das benachbarte Rathaus an. Dort wartete bereits Bürgermeister Klaus Ritter als Harlekin verkleidet und in Begleitung von "Angela Merkel", alias Stadtrat Alfred Wildmann, sowie weiteren maskierten Stadträten. Zur Freude der Rathausstürmerinnen trug das Stadtoberhaupt unter seinem Kostüm eine Krawatte, die nach wenigen Sekunden ein gutes Stück gekürzt war.

Nach einem Tanz vor dem Rathaus ging es weiter hoch in den Sitzungssaal, wo die wilden Weiber aus dem Stadtgebiet die Sünden von Bürgermeister und Stadträten im vergangenen Jahr aufzählten.



Die Rathausstürmerinnen besuchten auch den Traunreuter Anzeiger. − Foto: hr Die Rathausstürmerinnen besuchten auch den Traunreuter Anzeiger. − Foto: hr



