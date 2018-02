Dachschaden Nummer 3: Lkw rammt Tankstelle

Foto: Kas Foto: Kas



Dachschaden, die dritte: Schon wieder ist die Agip-Tankstelle in der Bayernstraße in Trostberg beschädigt worden. Nachdem im Laufe eines Jahres schon ein Lastwagen und ein Gabelstapler Teile des Zapfsäulen-Gebäudes auf die Hörner genommen hatten, schätzte am Mittwoch ein Lkw-Fahrer aus München die Höhen falsch ein. Als er gegen 15 Uhr zum Tanken fahren wollte, rammte er mit dem Containeraufbau des Anhängers die Überdachung. Während sein Lastwagen kaum in Mitleidenschaft gezogen wurde, entstand am Tankstellen-Dach ein Sachschaden in Höhe von 5000 bis 10000 Euro. - tt