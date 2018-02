Besuch vom anderen Stern

Der Feichtner Fegerlverein verblüfft jedes Jahr mit seinen phantasievollen Kostümen. −Foto: he Der Feichtner Fegerlverein verblüfft jedes Jahr mit seinen phantasievollen Kostümen. −Foto: he



Alle Jahre wieder prägen die Damen des Feichtner Fegerlvereins an einem Tag – stets pünktlich am Unsinnigen Donnerstag – das Straßenbild Wagings (Lkr. Traunstein). Diesmal musste es den Passanten vorkommen, als wäre Besuch von einem anderen Stern auf der Erde eingetroffen. Eine ganze Horde von Robotern kam da heranmarschiert, geradezu furchterregend, wären nicht hinter all den Armaturen, Lichtlein und silbern schimmernden Monturen recht attraktive irdische Gesichter zu entdecken gewesen. − heLesen Sie mehr in der Freitagsausgabe der Südostbayerischen Rundschau.