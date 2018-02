"Little Hollywood": Atemberaubenden Szenen aus der Filmgeschichte

In rund achtjähriger Tüftelarbeit hat Kinofan Robert Krininger in seinem Miniatur-Museum "Little Hollywood" im Café-Bistro "Papillon" in Siegsdorf 25 beeindruckende Szenen aus großen Hollywood-Klassikern nachgebildet. − Foto: Effner In rund achtjähriger Tüftelarbeit hat Kinofan Robert Krininger in seinem Miniatur-Museum "Little Hollywood" im Café-Bistro "Papillon" in Siegsdorf 25 beeindruckende Szenen aus großen Hollywood-Klassikern nachgebildet. − Foto: Effner



Dieses neue Miniatur-Museum dürfte deutschland- oder zumindest bayernweit seinesgleichen suchen: Seit kurzem eröffnet, setzt das "Little Hollywood" in Siegsdorf in einzigartiger Weise Stars und Höhepunkte der Filmgeschichte in Szene. In achtjähriger, detailversessener Kleinarbeit hat der Gastronom Robert Krininger im Keller des Bistros "Papillon" eine wahre Wunderwelt geschaffen, deren Zauber nicht nur eingefleischte Filmfans und Kinder erfasst.

In 25 Schaubildern von Tennisballgröße bis zum Filmset-ähnlichen Groß-Diorama auf 25 Quadratmetern Fläche präsentiert der Kinofan spannende Momentaufnahmen aus Klassikern zahlreicher Filmgenres. Batman sowie der monströse Hulk und Iron Man aus dem Marvel-Universum, Lord Valdemort aus "Harry Potter" oder Capitain Jack Sparrow aus dem "Fluch der Karibik" begegnen dem Betrachter ebenso täuschend echt inszeniert wie die Helden aus "Star Wars", Hitchcocks "Psycho" oder aus dem Western "Spiel mir das Lied vom Tod". Licht- und Raucheffekte, Blitz und Donner, Tages- und Nachtbeleuchtungen sowie bewegliche Figuren, Autos und Eisenbahnen sorgen für Spannung und Gänsehauteffekte. − ae

Das neue Museum ist täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Wochenend-Ausgabe, 10./11. Februar 2018, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.