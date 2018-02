Der Freeride Contest am Hochfelln ist auf dieses Wochenende verschoben worden. Teilnehmer und Zuschauer erwarten optimale Wetter- und Schneebedingungen auf dem Südhang. An diesem Samstag ab 11 Uhr wird in vier Kategorien gestartet: Ski Frauen und Männer sowie Snowboard Frauen und Männer. Es werden über 60 Teilnehmer aus zwölf Nationen erwartet. Für Verpflegung ist gesorgt, und nach der Siegerehrung gegen 16 Uhr sorgt ein DJ für Partystimmung. Am Sonntag geht es weiter mit einem kostenlosen Freeride-Coaching, die Anmeldung erfolgt vor Ort.