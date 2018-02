Mehr Platz für große Party nach Faschingszug in Traunreut

Bestens war die Stimmung bei der After-Zug-Party im Zelt auf dem Rathausplatz vor einem Jahr. − Foto: hr Bestens war die Stimmung bei der After-Zug-Party im Zelt auf dem Rathausplatz vor einem Jahr. − Foto: hr



Ein deutlich größeres Zelt als im Vorjahr haben die Traun-Narrischen heuer am Traunreuter Rathausplatz aufgestellt, damit nach dem Gaudiwurm am Sonntagnachmittag auch jeder bei der Party danach mitfeiern kann. Rund 700 Besucher können dort am Sonntag ab etwa 17 Uhr bis gegen Mitternacht den Faschingszug bei Musik und Getränken ausklingen lassen.

Da 2017 einige Gäste wegen Überfüllung nicht mehr eingelassen werden konnten, wurde das Zelt um neun Meter verlängert und so passen heuer 50 Prozent mehr Besucher rein, wie Christian Klepke von den Traun-Narrischen erklärt.

Der Gaudiwurm selbst startet am morgigen Faschingssonntag wie gewohnt um 14 Uhr in der Fridtjof-Nansen-Straße und führt über über die Werner-von- Siemens-, Hans-Böckler-, Schiller- und Kantstraße zum Rathausplatz. Laut den Traun-Narrischen haben sich Bürgermeister Klaus Ritter, politische Parteien sowie viele Teilnehmer und Vereine für den Faschingszug angemeldet.

Ebenfalls am Rathausplatz in Traunreut wird im großen Partyzelt am heutigen Faschingssamstag von 14 bis 18 Uhr ein Kinderfasching bei freiem Eintritt veranstaltet.Für das leibliche Wohl ist mit Getränken und Brotzeiten gesorgt. Zu sehen sein wird ein Auftritt der Tanzgruppe Allegrodance von Alesia Grenz und für entsprechende Stimmung, Musik und Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt. − hr