Tiertragödie: Wildernde Hunde reißen Reh

Ein Reh wurde am Samstag von Hunden in Seeon (Lkr. Traunstein) gerissen. −Symbolfoto: PNP/Jäger Ein Reh wurde am Samstag von Hunden in Seeon (Lkr. Traunstein) gerissen. −Symbolfoto: PNP/Jäger



Ein Seeoner Jäger bekam Samstagmorgen den Hinweis auf eine mögliche Tiertragödie, die sich wohl im Seeoner Ortsteil Straß (Landkreis Traunstein) abgespielt hatte. Eine Frau teilte der Polizei gegen 4 Uhr mit, sie habe "klägliche Sterbenslaute" eines Rehes gehört. Der Jäger fand daraufhin in der Nähe ein durch Bisse in Hals und Kopf getötetes Reh. Nach Angaben der Polizei sind ein oder mehrere Hunde für die Verletzungen verantwortlich.

Vermutlich haben die wildernden Hunde das gesunde Reh in der Nähe der Siedlung gefangen. Die Jäger von Seeon beobachten schon seit einiger Zeit aktive Hunde, die wildernd in diesem Bereich tätig sind, so die Polizei. Dabei appelliert sie in einer Pressemitteilung an alle Hundehalter, "sich an ihre Verpflichtungen beim Halten von Hunden zu erinnern und auch an andere Tiere, hier vor allem Wildtiere, zu denken und Tiertragödien dieser Art zu vermeiden".

Die Polizei Trostberg erklärt dazu:

"Läuft ein Hund unbeaufsichtigt in einem Jagdrevier frei herum, so liegt eine Ordnungswidrigkeit nach dem Bay. Jagdgesetz vor. Hier kann durch die zuständige Ahndungsbehörde ein Bußgeld gegen den Hundehalter verhängt werden. Wird vom Hund einem Wildtier nachgestellt und wird es gerissen, kann wenn der Hundeführer mit Vorsatz handelt, es sich sogar um eine Straftat handeln. Für solche Fälle sieht der § 292 (Jagdwilderei) des Strafgesetzbuches eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe vor. Werden Wildtiere verletzt oder gar getötet, ergibt sich zudem eine Schadenersatzpflicht für den Besitzer des Hundes gegenüber dem Jagdpächter." − pnp