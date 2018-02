Auflösung droht: Frauenbund startet noch einen Versuch

Der führungslose Katholische Frauenbund Trostberg hofft auf einen Neuanfang. Die verbliebene Vorstandschaft hat sich kürzlich zu einer Besprechung getroffen. Wie berichtet, ist der Frauenbund nach dem unerwarteten Rücktritt der 1. und 2. Vorsitzenden seit der letzten Versammlung im Juni 2017 auf der Suche nach einer neuen Führungsmannschaft.

Um die drohende Auflösung noch abzuwenden, plädiert Sylvia Nazet, Vorsitzende des KDFB-Diözesanverbandes München dafür, nochmal eine Versammlung unter Mitwirkung und Moderation des KDFB München einzuberufen. Dabei sollen Möglichkeiten einer Weiterführung aufgezeigt werden. So besteht die Möglichkeit, als Interimslösung das seit Juni geltende Sabbatjahr weiterzuführen, um in dieser Zeit über eine neue Struktur nachzudenken. Der Frauenbund könnte auch projektbezogen in die Tätigkeiten der Pfarrei einbezogen werden. Schwerpunkt soll die Gewinnung jüngerer Mitglieder sein, die sich stark und kompetent den kommenden Aufgaben und Herausforderungen stellen.

Der Diözesanverband München wird nun zu dieser Versammlung einladen. Stattfinden soll sie am Dienstag, 13. März, um 16 Uhr im Pfarrsaal St. Andreas in Trostberg.

Die bisherigen Aktivitäten des Frauenbundes sind bereits vom Senioren-Team der Pfarrei St. Andreas übernommen worden. Um aber die wichtigen Aufgaben, dieser seit mehr als 100 Jahren bestehenden kirchlichen Organisation in Trostberg fortführen zu können, werden dringend Frauen gesucht, die sich für ein Vorstandsamt zur Verfügung stellen. Interessentinnen können sich bei Armella Ebner, Tel. 08621/2205, melden. Diese stellt aber klar: "Sollte sich keine Erneuerung für den Frauenbund Trostberg ergeben, steht die Auflösung im Raum." − tt