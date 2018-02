Hoeneß beim Wirtschaftsempfang: Wunderkinder, Dollarzeichen und harte Arbeit +++Fotos

Spannende Einblicke in das Innenleben des FC Bayern gaben Moderator Uli Köhler, Präsident Uli Hoeneß und Trainerlegende Hermann Gerland beim Empfang der regionalen Wirtschaft in Bad Adelholzen. - Foto: ae Spannende Einblicke in das Innenleben des FC Bayern gaben Moderator Uli Köhler, Präsident Uli Hoeneß und Trainerlegende Hermann Gerland beim Empfang der regionalen Wirtschaft in Bad Adelholzen. - Foto: ae



Der Fachkräftemangel und neue Strategien bei der Anwerbung von Auszubildenden sind gegenwärtig immer wieder Themen in Vorstandsetagen, Personalbüros, Schulen und Medien. Dass das Thema auch beim deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München Top-Priorität genießt, zeigte sich beim Empfang der regionalen Wirtschaft in Bad Adelholzen. Drei hochkarätige Gäste gaben spannende Einblicke in das Innenleben des Vereins mit 600 Millionen Euro Umsatz, 295000 Mitgliedern und 1000 Mitarbeitern gaben: Sky-Reporter, Filmproduzent und FC-Bayern-Kenner Uli Köhler, FC-Bayern-Präsident Uli Hoeneß und Hermann Gerland, sportlicher Leiter des FCB-Nachwuchszentrums.

Stefan Höchter, Geschäftsführer der Adelholzener Alpenquellen, informierte über die bis ins Jahr 2000 zurückreichende die Partnerschaft mit dem FC Bayern.

Auf den "Ablösewahn" mit Spielertransfers in dreistelliger Millionenhöhe ging Bayern-Präsident Uli Hoeneß in der Podiumsdiskussion ein. Von Oligarchen, Scheichs oder Großinvestoren wolle sich der FC Bayern nicht abhängig machen. Deshalb habe man seit 20 Jahren auf die Entwicklung von Talenten durch konsequente Nachwuchsarbeit gesetzt. Die Erfolge von Thomas Müller, Holger Badstuber, Philipp Lahm oder David Alaba gäben dem Verein recht. Dieser stehe wirtschaftlich zwar gut da, müsse sich aber auf neue gesellschaftliche Realitäten und die Konkurrenz im "Weltfußballzirkus" einstellen. Neben weltweiter Talentsichtung setze man auf die neue, für 100 Millionen Euro in München eingerichtete Nachwuchsakademie.

Welche Rolle das Umfeld und die Eltern spielen, wollte Moderator Uli Köhler wissen. Der Kampf um Nachwuchskräfte ähnle dem in der Wirtschaft, erklärte Hoeneß: Gefragt seien kreative neue Ideen. Eltern, die ihre Kinder mit der Aussicht auf Versorgung im Alter und "Dollarzeichen in den Augen" zum Training nötigen, erteilte Hoeneß eine Absage. "Die müssen es selber wollen, extrem an sich arbeiten und auf vieles verzichten. Talent allein reicht heute bei weitem nicht mehr."

Immer wieder gewürzt mit markigen Sprüchen, erzählte Trainer-Legende Hermann Gerland aus seinem reichen Erfahrungsschatz als Bundesligaspieler und vielfacher Profi-Trainer. Nachwuchsstar Philipp Lahm habe er Trainer Felix Magath zum Spieleraufbau mit den Worten angeboten: "Sieht aus wie 15, spielt wie 30, nur im Tor kommt er nicht an die Latte."

Zum Abschluss versteigerte Moderator Uli Köhler voller Engagement zwei T-Shirts von Bayernspielern, die Petra Mayer für 650 Euro (Thiago Alcántara) und Ulrich Althoff für 550 Euro (Kingsley Coman) ersteigerten. Der Erlös kommt dem nach einem Unfall im Sommer 2017 querschnittgelähmten Skinachwuchsstar Nikolai Sommer aus Kirchanschöring zugute.

