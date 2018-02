Gaudiwurm kehrt kunterbunt und kreativ zurück +++ Fotos

Tausende Besucher und fast 60 Gruppen verwandelten die Große Kreisstadt am Samstag – nach einem Jahr Zwangspause – wieder in eine närrische Faschingshochburg. − Fotos: Andreas Wittenzellner Tausende Besucher und fast 60 Gruppen verwandelten die Große Kreisstadt am Samstag – nach einem Jahr Zwangspause – wieder in eine närrische Faschingshochburg. − Fotos: Andreas Wittenzellner



Nach einem Jahr Pause hat die Veitsgroma Zunft Traunstein am Samstag wieder den Faschingszug durch die Große Kreisstadt auf die Beine gestellt – und Tausende Zuschauer angelockt. Der aus 57 Gruppen bestehende, kunterbunte Gaudiwurm setzte sich um 14 Uhr vom Festplatz Richtung Innenstadt in Bewegung. Am Maxplatz stellte Hans-Michael Heser alle Teilnehmer in locker-lustiger Art vor.

Hier geht's zur Fotostrecke:

Die Teilnehmer nahmen höchst kreativ viele brisante Themen aufs Korn, auch lokale Aufreger. So ging es bei der Dirndlschaft Teisendorf um die Bierfuizl-Posse zwischen der Zeitschrift "Emma" und dem "Hofbräuhaus Traunstein". Wikinger und Piraten tummelten sich auf und neben den Wagen genauso wie Bienen, Putzfrauen oder zweibeinige Kühe. Und auch so manch politische Botschaft fehlte nicht.

Die Besucher waren bunt maskiert und gut gelaunt. Moderator Hans-Michael Heser nahm Oberbürgermeister Christian Kegel, der als Indianerhäuptling unterwegs war, zum Ende des rund zweistündigen, reibungslosen Zuges das Versprechen ab, dass es auch im kommenden Jahr wieder einen Faschingszug in Traunstein geben werde. Anschließend war auf dem Stadtplatz Party im und rund um das Veitsgroma-Zelt angesagt. - awi

Mehr dazu am 12. Februar in der Heimatzeitung.