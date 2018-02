Gemeinde hat eine neue Finanzchefin

Wacht künftig über das Stadtsäckel: Sabine Strohhammer (32). −F.:ac Wacht künftig über das Stadtsäckel: Sabine Strohhammer (32). −F.:ac



Einstimmig wählten die Gemeinderäte von Kirchanschöring (Lkr. Traunstein) Sabine Strohhammer für das Amt als neue Kämmerin der Gemeinde aus. Die langjährige Mitarbeiterin in der Verwaltungsgemeinschaft Waging am See leitete dort zuletzt das Bauamt. Nun ist sie in die Verwaltung der Gemeinde Kirchanschöring die neue Finanzchefin und neben Bürgermeister Hans- Jörg Birner für die Haushaltszahlen und für gemeindliche Baumaßnahmen und Liegenschaften verantwortlich. Mit der Heimatzeitung spricht sie über die Herausforderungen, die die neue funktion mit sich bringt.

