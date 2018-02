Gemeinden suchen jetzt 17 Laienrichter

Laien sollen die Berufsrichter mit "Hausverstand" beraten und bei Urteilen über die Höhe des Strafmaßes mitentscheiden. −F.:red Laien sollen die Berufsrichter mit "Hausverstand" beraten und bei Urteilen über die Höhe des Strafmaßes mitentscheiden. −F.:red



Man soll dafür sorgen, dass "die Strafjustiz die Bodenhaftung nicht verliert" – so steht es im Leitfaden für angehende Schöffen. Man trägt keine Robe, aber ist Richter – Laienrichter. Und entscheidet mit über das Schicksal von Menschen. Alle fünf Jahre werden sie neu bestimmt, jetzt suchen die Gemeinden wieder Kandidaten für die nächste Amtsperiode. Fridolfing und Tittmoning (Lkr. Traunstein) haben nun den Aufruf gestartet.Gemäß ihrer Einwohnerzahl können die Gemeinden eine bestimmte Zahl an Laienrichter vorschlagen beziehungsweise stellen. Im Falle von Fridolfing sind es sieben Einwohner, Tittmoning kann zehn benennen. Die Bewerbungsfrist läuft in Tittmoning noch bis zum 23. Februar, in Fridolfing bis zum 2. März.

