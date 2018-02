Video und Fotos: Tausende Zuschauer beim Traunreuter Faschingszug

30 Wagen haben beim Traunreuter Faschingszug teilgenommen. − Foto: Seifert 30 Wagen haben beim Traunreuter Faschingszug teilgenommen. − Foto: Seifert



Strahlende Gesichter am Sonntagnachmittag bei den Traunreuter "Traunnarrischen": Über 30 Wagen und Fußgruppen schlossen sich dem Gaudiwurm an, der sich lautstark durch die Stadt schlängelte. Mehrere 1000 Zuschauer, darunter auffallend viel Maskierte, dürften es gewesen sein, die die Straßen und Plätze säumten. Vor allem am Rathausplatz war richtig was los.

Hier geht's zur Fotostrecke:

Angeführt vom Veranstalter, den "Traunnarrischen" in ihrem neuen Outfit, führte der Zug von der Fridtjof-Nansen-Straße über das nördliche Wohngebiet zum Rathausplatz. Dazwischen tanzten stachelige Bienen, Indianerinnen, Jamaikaner und eine riesige Schar Wikinger aus Altenmarkt. Die Remi-Demi-Putzkolonne aus den Reihen der Rathausstürmerinnen sorgte dafür, dass die grazilen Olympioniken aus Pyeongchang rutschsichere Bedingungen vorfanden, und eine große Schar Traunreuter Glücksbringer verteilte Kleeblätter an die Zuschauer.

VIDEO vom Faschingszug in Traunreut

(Video: Seifert)



− ga

Eine Sonderseite vom Traunreuter Gaudiwurm finden Sie in der Rosenmontags-Ausgabe, 12. Februar 2018, von Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.