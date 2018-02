Franz Huber aus Kirchanschöring bekommt den Max-Fürst-Preis

Der Max-Fürst-Preis-Träger 2018 heißt Franz Huber aus Hof bei Kirchanschöring. Der Vorstand des Historische Vereins für den Chiemgau zu Traunstein hat den Preis in seiner jüngsten Vorstandssitzung dem Ortsheimatpfleger von Kirchanschöring und Besitzer des Bauernhofmuseums zuerkannt. Damit würdigt er die jahrzehntelange, unermüdliche Tätigkeit des 77-Jährigen beim Aufbau seines Bauernhofmuseums, bei seinen Bemühungen um den Erhalt der Kapelle St. Coloman und der Pflege des ländlichen Brauchtums. Franz Huber ist der 17. Träger des seit 2002 vergebenen Preises. Die Verleihung findet am Dienstag, 26. Juni, um 18.30 Uhr im Großen Rathaussaal in Traunstein statt. − hhe