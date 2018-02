Vier Gaudiwürmer zum Kehraus am Faschingsdienstag

Abschluss und Höhepunkt des närrischen Treibens im Chiemgau und Rupertiwinkel ist traditionell der Faschingsdienstag. Bei zahllosen Kehraus-Veranstaltungen graben die Narren um punkt Mitternacht den Fasching wieder ein. Zuvor aber werden sie es bei etlichen Gaudiwürmern in der Region noch einmal so richtig krachen lassen, die Wettervorhersagen sind schließlich ausgezeichnet.

Eine der Hochburgen ist wieder die Gemeinde Altenmarkt – seit Wochen rührt der Faschingsverein "Oidnmarkta Bochratz’n" bei den Umzügen in der Region die Werbetrommel für das bunte Treiben heute ab 13 Uhr in der Bahnhofstraße, das ganz im Zeichen der Wikinger steht (Bild).

In Peterskirchen formiert sich der Faschingszug ab 12 Uhr auf der Wiesmühler Straße, um sich ab 13 Uhr einen Weg durch die Linden- und Weingartenstraße zurück zum Ausgangspunkt zu bahnen.

In Waging am See stellen sich die Teilnehmer am Gaudiwurm um 12 Uhr auf dem Festplatz auf und ziehen ab 14 Uhr durch den Ort zum Marktplatz.

Und in Feichten beginnt das Faschingstreiben mit Umzug um 13 Uhr auf dem Dorfplatz. − rse/Foto: Seifert