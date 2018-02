Beiß-Attacken nach dem Traunreuter Faschingszug

Während des Faschingszugs hatten sich alle lieb, doch danach zeigte zu hoher Alkoholgenuss bei manchen seine negativen Folgen. − Foto: Seifert Während des Faschingszugs hatten sich alle lieb, doch danach zeigte zu hoher Alkoholgenuss bei manchen seine negativen Folgen. − Foto: Seifert



Der Traunreuter Faschingszug am Sonntagnachmittag ist grundsätzlich friedlich und ohne größere Probleme verlaufen. Aber im Umfeld sei es aufgrund massiver Sicherheitsstörungen zu zahlreichen Einsätzen gekommen, wie die Polizei am Montag berichtete.

Los ging der Einsatz-Marathon um 15.30 Uhr, als ein 17-jähriger Altenmarkter bei einer Polizeistreife anzeigte, dass er auf dem Rathausplatz in den linken Arm gebissen wurde. Eine Streife der Operativen Ergänzungsdienste Traunstein konnte den Täter ausfindig machen. Es handelte sich um einen 21-jährigen Traunsteiner, der erheblich alkoholisiert war. Während der Geschädigte vom BRK versorgt wurde, muss der Täter nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.

Gegen 16.20 Uhr zeigte ein 17-jähriger Tittmoninger bei den Einsatzkräften an, dass ihm eine unbekannte Frau im Indianerkostüm in den Finger gebissen habe. Der Jugendliche wurde vom BRK versorgt, die Suche nach der Täterin blieb erfolglos. Eine 20-jährige Surbergerin teilte um 21 Uhr mit, dass sie in den Hals gebissen worden war. Der Täter, ein 23-jähriger Traunreuter, wird wegen Körperverletzung angezeigt.

Zahlreiche hochgradig alkoholisierte und provozierende Besucher kassierten Platzverweise, unter anderem ein 17-jähriger Traunreuter, der mitten auf dem Rathausplatz in einen Mülleimer urinierte. − red

