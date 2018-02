Schulkinder nicht länger gefährden

Der Busausstieg zur Hauptstraße ist gefährlich für die Schulkinder. − Foto: red Der Busausstieg zur Hauptstraße ist gefährlich für die Schulkinder. − Foto: red



Die Parkplatzsituation an Schule und Kindergarten stellt weiterhin ein Problem dar. Nicht nur, dass die Kinder beim Busausstieg zur Straße hin aussteigen, auch beim Abholen der Kinder wird oft in den Halteverbotszonen geparkt. Wäre gleichzeitig ein Feuerwehreinsatz, wäre die Lage kritisch. Bürgermeister Hans Urbauer machte in der jüngsten Gemeinderatssitzung nochmals auf die kritische Situation zwischen Kindergarten und Feuerwehrhaus aufmerksam. Er schätzte die Gefahrensituation nach wie vor als "äußerst kritisch" ein. Auch die Begehung mit Vertretern von Polizei sowie der Verkehrsbehörde des Landratsamts bestätigte das.Nicht nur das Parken in den Halteverbotszonen vor dem Kindergarten, sondern auch der Ein- und Ausstieg der Schulbuskinder hin zur Straßenseite wurde bemängelt. Auch die Schulleitung machte auf die Gefahrensituation aufmerksam. Lehrer könnten auf Dauer nicht den Ein- und Ausstieg am Schulbus überwachen. "Ganz zu schweigen was wäre, wenn es zum Feuerwehreinsatz während des Schulbetriebs käme", so der Bürgermeister. Man müsste dringend nach einer Lösung zur Entschärfung der Situation suchen.

Eng mit der Gefährdung hänge auch die Haftungsfrage zusammen. Hans Urbauer erklärte, dass er hier bereits in der Klärung sei. Ebenso wie bei der Verantwortungslage bei Feuerwehreinsätzen (wir berichteten), bedürfe es einer rechtlich belastbaren und eindeutigen Regelung. Für ihn sei die Lage "sehr ernst", so Urbauer. Daher möchte er hier so schnell wie möglich Klarheit. − stsMehr zur Kienberger Gemeinderatssitzung lesen Sie am Dienstag, 13. Februar, in Ihrer Heimatzeitung.