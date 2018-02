Eine Turnhalle für "Oid und Jung"

So präsentiert sich die sanierte und umgebaute Pettinger Turnhalle. −Foto: Höfer So präsentiert sich die sanierte und umgebaute Pettinger Turnhalle. −Foto: Höfer



Gebaut im Jahr 1973 war die Turnhalle in Petting (Lkr. Traunstein) in die Jahre gekommen. Die Frage, ob Sanierung oder Neubau, und wenn Neubau, an welcher Stelle, spaltete vor gut sieben Jahren eine ganze Gemeinde. Bis hin zu einem Bürgerentscheid mit relativ knappem Ausgang. Am vergangenen Freitag war es nun soweit: Die umgebaute und generalsanierte Turnhalle wurde offiziell eingeweiht. Zwei Millionen Euro hat Petting hier investiert, 545 000 Euro fließen als Zuschuss für den Schulsport wieder zurück. Besonders freut Bürgermeister Karl Lanzinger, dass auch hier, wie bei der Grundschule nebenan, Zeit- und Kostenplan eingehalten wurden. Dafür bedankte sich Rathauschef insbesondere bei Planer Niko Magg. TSV-Vereinsvorsitzender Hans Mayer ergänzte: "Was wir uns gewünscht haben, haben wir bekommen", für einen Sport "vom Allerfeinsten". Der Verein wolle demnächst sein Angebot erweitern, denn nun sei Basketball ebenso möglich wie Badminton. − höfLesen Sie mehr in der Dienstagausgabe der Südostbayerischen Rundschau.