Lions bieten Riesenauswahl an gebrauchten Büchern

Der alljährliche große Büchermarkt des Lions Clubs Traunstein findet von Freitag bis Sonntag, 16. bis 18. Februar, in der Aula der Staatlichen Berufsschule I in Traunstein an der Wasserburger Straße statt. Verbunden ist der Büchermarkt wieder mit dem Flohmarkt des Vereins "Wir helfen". Geöffnet ist der Bücher- und Flohmarkt von Freitag bis Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr.

Rund 20000 nach Sachgebieten geordnete Bücher stehen zum Verkauf. Ein Geheimtipp ist immer wieder die Auswahl aus Schallplatten und CDs. Der vor etlichen Jahren von den Frauen der Lions-Mitglieder gegründete Verein "Wir helfen" führt wieder seinen Flohmarkt mit exzellenten Artikeln durch, ergänzt durch einen geschmackvollen Kleiderflohmarkt. In der Kaffee- und Teestube bieten die Frauen selbstgebackene Kuchen und Torten sowie deftige Brotzeiten an.

Der Gesamterlös kommt Projekten für Hilfsbedürftige und wohltätigen Zwecken innerhalb und außerhalb des Landkreises Traunstein zugute. In diesem Jahr beteiligt sich der Lions Club zum Beispiel am Kauf eines neuen Kühlfahrzeugs für die Traunsteiner Tafel. "Wir helfen" unterstützt zudem die Bürgerstiftung Traunsteiner Land. − bjr/Foto: Buthke