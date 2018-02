Eisschützen auf der Seestraße

Mit Blick auf die Schnaitseer Skyline kann man auf der Schneeeisbahn am Weitsee eisschießen. − Foto: uk Mit Blick auf die Schnaitseer Skyline kann man auf der Schneeeisbahn am Weitsee eisschießen. − Foto: uk



Der Winter will für die Eisstockschützen nicht in die Gänge kommen. Weder am Weitsee, noch auf dem ansonsten meist zugefrorenen Baggersee bei Sandgrub ist für die "wilden" Eisstockschützen das Schießen möglich. Da machte diese Not die Schnaitseer erfinderisch. Auf der Zufahrt zum Weitsee wurde im Wald die geschlossene Schneedecke platt gewalzt und kurzerhand für den sowieso nicht zugelassenen Autoverkehr gesperrt. So konnte innerhalb eines Tages eine passable Unterlage für den beliebten Eisstocksport vorbereitet werden.

Am Faschingsdienstag war es dann so weit: Die neue Eisbahn feierte Premiere und fast 20 Schützen konnten endlich ihre Stöcke, darunter auch mehrere alte Exemplare aus Holz, aus dem Keller holen und ihrem Hobby nachgehen. − ukMehr dazu lesen Sie am Mittwoch, 14. Februar, in Ihrer Heimatzeitung.