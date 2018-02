Wickie erobert die Altenmarkter Bahnhofstraße +++ Fotos/Video

Egal, auf welchen Termin der Ausklang der närrischen Zeit fällt, beim Umzug am Faschingsdienstag in Altenmarkt ist das Wetter perfekt. Auch heuer konnten sich die "Oidnmarkta Bochratz'n" wieder einmal auf ihr buchstäbliches Wetterglück verlassen. Und so strömten schon Stunden vor dem Beginn des Gaudiwurms die Zuschauer in Scharen in die Bahnhofstraße, um fröhlich zu feiern und zu den Klängen von zwei Live-Bands und der Musikkapelle Altenmarkt im Freien zu tanzen.

"Da Bochratz, a echter Wikinger" lautete heuer das Altenmarkter Faschingsmotto. Etliche Gruppen aus dem Ort hatten sich witzige Wagen und Kostüme zu Wickie und seinen starken Männern aus Flake einfallen lassen. Und viele Gruppen aus der Region machten den Bochratz'n ihre Aufwartung. Die Stimmung bei Teilnehmern und Zuschauern hätte nicht besser sein können, und so strahlte Bochratz'n-Präsident Stefan Gulden auf dem Weg ins Partyzelt, wo die Narren den Fasching beim Kehraus eingruben. − rse

Eine Sonderseite vom Altenmarkter Faschingszug finden Sie in der Aschermittwochs-Ausgabe, 14. Februar 2018, von Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.

Video vom Faschingszug in Altenmarkt (Kamera: Seifert)