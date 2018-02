Ein kunterbuntes Spektakel

Schadenfreude ist die schönste Freude: Diese Waginger Damen machen sich lustig über die deutschen Curler, die komplett die Olympia-Teilnahme "versaust" haben. −Foto: Eder Schadenfreude ist die schönste Freude: Diese Waginger Damen machen sich lustig über die deutschen Curler, die komplett die Olympia-Teilnahme "versaust" haben. −Foto: Eder



Prächtiger Sonnenschein herrschte beim Faschingszug in Waging (Lkr. Traunstein) am Dienstag und brachte zur Freude von tausenden Besuchern, aber auch vom Jubiläumsverein "So Halunke" die vielen bunten Kostüme und Dekorationen so richtig zur Geltung. Wie immer waren es vor allem die Fußgruppen, die für Hingucker sorgten. Wohin man auch sah, überall gab es viel Fantasievolles zu bewundern: etwa das alljährlich in Waging vertretene Inzeller Frauen-Quintett als lustige Vögel, eine Gruppe Schokobons, gewaltig dicke japanische Sumo-Ringer mit grazilen Frauen, gehörnte Wolpertinger und eine Schar "offenherziger" Leute, die damit Stimmung für die von der Zeitschrift "Emma" kritisierte Bierfilzl-Werbung des Hofbräuhauses Traunstein machen wollten.

Hier geht's zur Fotostrecke: − heLesen Sie mehr in der Mittwochausgabe, 14. Februar 2018, der Südostbayerischen Rundschau.