Zu schnell in die Kurve: Zwei Verletzte

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten kam es am Dienstag im Gemeindegebiet Seeon-Seebruck, am Peradinger Berg bei Truchtlaching. Um 16.20 Uhr fuhr eine 54-Jährige aus Seeon-Seebruck mit ihrem Opel auf der Staatsstraße 2093 von Altenmarkt kommend in Richtung Truchtlaching. In einer Rechtskurve fuhr sie zu schnell und kam ins Schleudern. In der Folge geriet sie nach rechts von der Fahrbahn, überfuhr ein Verkehrsschild sowie einen Leitpfosten und kam im Straßengraben zum Stehen.

Die Fahrerin sowie die 23-jährige Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen ins Klinikum Trostberg. Am Opel entstand Totalschaden in Höhe von 3000 Euro. Die Feuerwehr Truchtlaching war mit sechs Einsatzkräften zur Verkehrsregelung und Straßenreinigung vor Ort, außerdem war die DLRG aus Truchtlaching im Einsatz. − red