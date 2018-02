Freie Wähler mit großer Mehrheit für "Strabs"-Aus

Immer mehr Bürger unterstützen das Volksbegehren gegen die Straßenbau-Gebühr. − Foto: red Immer mehr Bürger unterstützen das Volksbegehren gegen die Straßenbau-Gebühr. − Foto: red



Regen Zulauf hatte die Informationsveranstaltung der Freien Wähler Tittmoning – unabhängige Liste im Gasthof Stockhammer in Kay (Lkr. Traunstein): Vorsitzende Maria Kellner führte Mitglieder und Bürger in die Thematik "Straßenausbaubeitragssatzung" (Strabs) sowie das geplante Volksbegehren gegen die Zwangsabgabe ein. Kellner betonte, dass die Ortsgruppierung der Stadt Tittmoning zwar nicht Mitglied im Landesverband der Freien Wähler sei. Dennoch wolle sie über deren Ziel, die umstrittene und ungeliebte Vorschrift abzuschaffen, informieren. Am Ende des Abends trug sich die große Mehrheit der Anwesenden in die ausliegende Zulassungslisten ein. Wer sich ebenfalls noch gegen die "Strabs" aussprechen will, findet Unterschriftenlisten und Info-Material im Internet auf der Homepage der Freien Wähler Tittmoning unter www.freie-waehler-tittmoning.de

Mehr lesen Sie am Donnerstag, 15. Februar, in Ihrer Heimatzeitung.