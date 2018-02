Georgiritt von Stein nach St. Georgen heuer am 8. April

Die beiden Vorsitzenden des Georgivereins Matthias Hartl (links) und Martin Reif . − Foto: mix Die beiden Vorsitzenden des Georgivereins Matthias Hartl (links) und Martin Reif . − Foto: mix



Der diesjährige Georgiritt von Stein nach St. Georgen (Lkr. Traunstein) findet am Sonntag, 8. April, statt. Der Vorsitzende des "St. Georgiusvereins St. Georgen/Stein e. V." Martin Reif gab diesen und weitere Termine in der Jahreshauptversammlung bekannt. Zum Rittbitten kommt der Traunsteiner Georgiverein am 3. März nach Stein an der Traun.

Die Hauptaufgabe des Vereins ist die jährliche Ausrichtung des traditionellen Rittes zu Ehren des Heiligen Georg, der immer am zweiten Sonntag im April durchgeführt wird. Im letzten Jahr nahmen daran laut Bericht des Schriftführers Franz Wimmer 189 Pferde teil und bei herrlichem Frühlingswetter säumten zahlreiche Zuschauer den Weg. In der Kasse des Vereins schlug sich der Ritt 2017 allerdings mit einem Minus in Höhe von 470 Euro nieder. Insgesamt konnte Kassiererin Vroni Obermeier jedoch im letzten Jahr einen kleinen Überschuss in Höhe von zwölf Euro verbuchen. Der Verein hat aktuell 218 Mitglieder.

Beim Ritt von Stein nach St. Georgen am 8. April geben drei Musikkapellen im Vorfeld Standkonzerte und begleiten den Umzug dann. Mehrere Vereine und Dorfgemeinschaften werden wie jedes Jahr den Umritt mit Motivwagen ergänzen und Politiker, Geistlichkeit sowie Schlossherrschaft sitzen in den Kutschen.

Nach dem Ritt werden Teilnehmer und Besucher wie üblich im Zelt neben dem Feuerwehrhaus verköstigt. In diesem Zelt findet im Vorfeld am Freitag, 6. April, ein Weinfest, organisiert von der Dirndlschaft Stein, statt und am Samstag, 7. April, gibt es einen politischen Abend mit der Bayernpartei. − mix

Mehr darüber lesen Sie am Donnerstag, 15. Februar, im Traunreuter Anzeiger und Trostberger Tagblatt.