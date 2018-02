Treuer Begleiter auf dem letzten Weg

Der alte Mercedes-Leichenwagen hat ausgedient. Weil die Reparatur zu teuer gewesen wäre, hat Josef Hundsberger beschlossen, seinen Beruf an den Nagel zu hängen. − Foto: Pfingstl Der alte Mercedes-Leichenwagen hat ausgedient. Weil die Reparatur zu teuer gewesen wäre, hat Josef Hundsberger beschlossen, seinen Beruf an den Nagel zu hängen. − Foto: Pfingstl



Seit etwas mehr als einem Monat steht der alte Mercedes von Josef Hundsberger in der Garage. Das Auto ist abgemeldet, die Nummernschilder sind entfernt. Vorbei ist die Zeit, in der sich das grau-braune, lange Auto seinen Weg laut knatternd durch die Straßen von Pittenhart und Obing gebahnt hat. Nach gut 30 Jahren, in denen Josef Hundsberger damit Verstorbene auf ihrem letzten Weg befördert hat, tritt es wohl bald selbst seine letzte Reise an.

Es war 1963, als sich die Gemeinden Obing, Seeon, Eggstätt, Höslwang, Amerang und Pittenhart gemeinsam einen Leichenwagen anschafften, um die Verstorbenen zu den Leichenschauhäusern zu fahren. Nur: Sie hatten keinen Fahrer. Irgendjemandem ist damals Josef Hundsberger eingefallen. Der Pittenharter Schreiner hatte damals hin und wieder Särge gefertigt, war somit mit dem Metier vertraut. Er sagte zu, schließlich brachte die Arbeit einen kleinen Zuverdienst, und der Umgang mit Toten machte ihm nichts aus. "Damals bin ich drei bis vier Mal in der Woche gefahren", erinnert sich der 81-Jährige, während er am Küchentisch in seinem Haus in Pittenhart sitzt und von 43 Jahren in einem Beruf erzählt, der für ihn mehr war als das. Die Arbeit als Bestatter war für ihn Berufung und eine Selbstverständlichkeit zugleich. Eine Arbeit, die er gerne gemacht hat.

