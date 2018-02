Gemeinderat hadert mit Preisen

Nicht gerade Freude herrschte unter den Gemeinderäten in der jüngsten Sitzung, bei der es um die Auftragsvergabe einzelner Gewerke zum Neubau der Grundschule ging. Teilweise stiegen die Baukosten um bis zu 70 Prozent. − Foto: Volk Nicht gerade Freude herrschte unter den Gemeinderäten in der jüngsten Sitzung, bei der es um die Auftragsvergabe einzelner Gewerke zum Neubau der Grundschule ging. Teilweise stiegen die Baukosten um bis zu 70 Prozent. − Foto: Volk



Uneinig zeigte sich das Ratsgremium in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates bei der Vergabe von Gewerken zum Neubau der Grundschule, vor allem deshalb, weil einzelne Gewerke deutlich teurer kommen als geschätzt und im Leistungsverzeichnis ausgewiesen. Den Angeboten und damit der Vergabe der Fliesenlegearbeiten und der Fassadenverkleidung wurde mit nur einer Stimme Mehrheit zugestimmt. Die Gemeinderatsmitglieder äußerten durchwegs ihren Unmut über die exorbitante Kostensteigerung.

Der Auftrag für die Fassadenbekleidung wurde mit acht zu sieben Stimmen an die Firma Holzbau Wörndl, Rosenheim, zum Preis von 137114,60 Euro vergeben. Dem Gemeinderat lag nur ein einziges Angebot vor und das, obwohl die öffentliche Ausschreibung schon einmal aufgehoben und neu initiiert wurde. In der zweiten Ausschreibung wurden mehr als 20 Zimmereibetriebe in der Region angeschrieben, von denen mehrere Handwerksbetriebe auch angekündigt hatten ein Angebot abzugeben. Eingegangen ist, trotz der Zusage einer Fristverlängerung, nur ein Angebot. Die Kosten gemäß Leistungsverzeichnis waren bei 80655,23 Euro gelegen. Damit haben sich die Baukosten für dieses Gewerk um 70 Prozent erhöht.

