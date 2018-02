Wagings neue Bücherwelt

Bücherei-Leiterin Agnes Ochsenfahrt lädt zum "Tag der offenen Tür" ein. −Foto: Eder Bücherei-Leiterin Agnes Ochsenfahrt lädt zum "Tag der offenen Tür" ein. −Foto: Eder



Ein Tag der offenen Tür findet am kommenden Samstag, 17. Februar, von 8.30 bis 15 Uhr in der neu eröffneten Gemeindebücherei St. Martin in Waging am See (Lkr. Traunstein) statt. Die Einrichtung befindet sich im ersten Stock der Tourist-Info an der Salzburger Straße 32. Dabei bietet sich für die Besucher die Gelegenheit, die schmucken neuen Räume und das übersichtliche Angebot an rund 6000 Büchern, Zeitschriften, Spielen und Tonträgern kennenzulernen und sich auch über e-Books zu informieren. Unter dem Motto "Kommen – Schauen – Genießen" ist auch für Essen und Trinken gesorgt, und bei einem großen Bücherflohmarkt kann man nach Herzenslust wühlen. − heLesen Sie mehr in der Donnerstagsausgabe, 15. Februar 2018, der Südostbayerischen Rundschau.