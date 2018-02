Landkreis Traunstein: Eine bärenstarke Wirtschaftsregion

Auf eine ganztägige Informationstour durch den Landkreis Traunstein begaben sich Dr. Wolfgang Hübschle, Leiter der Ansiedlungsagentur des Freistaates Bayern "Invest in Bavaria" (Zweiter von rechts), und sein Mitarbeiter Stephen Siering (Zweiter von links). Im Mittelpunkt standen mehrere Firmenbesuche, unter anderem im Trostberger Unternehmen Alztec, wo sie von Landrat Siegfried Walch (links) und der Leiterin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft, Dr. Birgit Seeholzer, sowie von den Geschäftsführern Reinhard Heindl und Herbert Sommer (rechts) begrüßt wurden. − Foto: Schneider Auf eine ganztägige Informationstour durch den Landkreis Traunstein begaben sich Dr. Wolfgang Hübschle, Leiter der Ansiedlungsagentur des Freistaates Bayern "Invest in Bavaria" (Zweiter von rechts), und sein Mitarbeiter Stephen Siering (Zweiter von links). Im Mittelpunkt standen mehrere Firmenbesuche, unter anderem im Trostberger Unternehmen Alztec, wo sie von Landrat Siegfried Walch (links) und der Leiterin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft, Dr. Birgit Seeholzer, sowie von den Geschäftsführern Reinhard Heindl und Herbert Sommer (rechts) begrüßt wurden. − Foto: Schneider



Auf eine ganztägige Informationstour durch den Landkreis Traunstein begaben sich Dr. Wolfgang Hübschle, Leiter der Ansiedlungsagentur des Freistaates Bayern "Invest in Bavaria", und sein Mitarbeiter Stephen Siering. Im Mittelpunkt standen mehrere Firmenbesuche, um die aktuellen Entwicklungen im wirtschaftlich besonders starken Chiemgau kennen zu lernen. Die Agentur unterstützt und berät Unternehmen aus dem In- und Ausland, die einen Standort in Bayern auf- oder ausbauen wollen.

Stationen waren das Trostberger Unternehmen Alztec, die Firma Eberl in Aiging, die neuen Gewerbegebiete in Traunstein und Siegsdorf sowie die Siegsdorfer Firma Brückner, wobei sich die beiden Besucher über das enorme Potenzial des Wirtschaftsstandorts sehr beeindruckt zeigten. Landrat Siegfried Walch hob als Beitrag des Landkreises die Rekord-Investitionen in die Schulen hervor. Erfreulich sei zudem, dass immer mehr gut ausgebildete Menschen etwa aus München in den Chiemgau zögen, weil sie hier eine hochwertige Arbeit in einem attraktiven Umfeld fänden. − red

