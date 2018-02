Fabriktheater feiert Premiere im Traunsteiner "Nuts"

Franz-Josef Fuchs, Gabi Trattler und Michael Gallinger stehen in "Der Weibsteufel" auf der Bühne. − Foto: Nuts Franz-Josef Fuchs, Gabi Trattler und Michael Gallinger stehen in "Der Weibsteufel" auf der Bühne. − Foto: Nuts



Das Fabriktheater Traunstein spielt am Sonntag, 18. Februar, um 18 Uhr in der Kulturfabrik "Nuts" in Traunstein die Premiere des tragischen Volkstheaters "Der Weibsteufel" von Karl Schönherr. Das Ensemble bringt damit einen Klassiker des Volkstheaters auf die Bühne, Leiter Franz-Josef Fuchs spielt zusammen mit Gabi Trattler und Michael Gallinger. Das Stück handelt vom Kampf eines kränklichen Ehemanns und Schmugglers um sein Weib, das einem jungen, diensteifrigen Grenzer schöne Augen macht. Die Männer geraten in heftigen Streit, der von der Frau aufgeheizt wird. Am Ende sind beide tot, und die Frau erbt das Haus.

Weitere Termine: Donnerstag, 22., und Freitag, 23. Februar, um 20 Uhr, Sonntag, 25. Februar, um 18 Uhr sowie am Donnerstag und Freitag, 2. und 3. März, um 20 Uhr. Zusätzlich wird das Stück am Dienstag, 6. März, um 15 Uhr im Rahmen des "Kulturerlebnis für Senioren" gespielt. Karten gibt’s es unter Tel. 0861/8431, online unter www.nuts-diekulturfabrik.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. − red

