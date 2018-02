SPD-Wahlthemen "Wohnen und bezahlbare Mieten"

Gastredner Sepp Parzinger mit Zweiter SPD-Ortsvorsitzender Gerlinde Wallner. − Foto: Aigner Gastredner Sepp Parzinger mit Zweiter SPD-Ortsvorsitzender Gerlinde Wallner. − Foto: Aigner



Deutliche Worte in Richtung Landtagswahl: Bei der Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsvereins Fridolfing (Lkr. Traunstein) gab Sepp Parzinger als Direktkandidat des SPD-Stimmkreises Traunstein zum Landtag 2018 die dominierenden Themen im Wahlkampf vor. "Wohnen und bezahlbare Mieten" – sowohl für junge als auch für ältere Menschen –, "Arbeit und Ausbildung" mit einem speziellen Akzent bei der Abschaffung der Meistergebühren und den Bereich "Bildung", wobei ihm die Möglichkeit der Ganztagsbetreuung von Kindern arbeitender Eltern ein vorrangiges Anliegen sei. Zum Bereich "Integration" kündigte Parzinger an, sich für die Möglichkeit für Migranten, arbeiten und Geld verdienen zu können, stark zu machen. In Richtung Bundes-SPD lehnte der stellvertretende Vorsitzende der Jungen Sozialdemokraten (Jusos) die Große Koalition mit der CDU/CSU weiterhin kategorisch ab.

