Wanderhure im k1: Heroischer Kampf gegen die Ungerechtigkeit

Es könnte so einfach sein. Marie, Tochter eines reichen Tuchhändlers, liebt Michel. Ihr Vater hat aber ganz andere Pläne: Die Frau von Ruppertus Splendidus soll sie werden, aber Marie schmettert ihrem ungeliebten Verlobten ein stolzes Nein entgegen. Kurz darauf wird Marie zu Unrecht der Hurerei bezichtigt. Als Opfer einer Intrige wird sie eingekerkert und vergewaltigt, kommt vors Kirchengericht, beteuert, fleht vergeblich und wird aus der Stadt gejagt. Aber der Mensch ist zäh. Marie überlebt und schwört Rache. Doch nur als Prostituierte kann sich die Heimatlose durchbringen. Mit der Bühnenadaption des Bestsellers "Die Wanderhure" von Iny Lorentz, einem opulenten mittelalterlichen Sittengemälde, gastiert das Ensemble "Theaterlust" am Freitag, 16. Februar 2018, ab 20 Uhr im Traunreuter k1. Tickets gibt es noch an der Abendkasse. − red/Foto: Hermann Posch