Die größten Hits von "Simon & Garfunkel" in Traunreut

Einfach nur nachspielen reicht nicht. Um das Gefühl, das "Simon & Garfunkel" einst auf die Bühne brachten, zu erwecken, braucht es erstklassige Musiker. Die Gratwanderung zwischen vollendetem Cover und eigener Interpretation schafft dabei wohl keine Band so authentisch wie "Simon & Garfunkel Revival" um Michael Frank, Guido Reuter, Sebastian Fritzlar, Sven Lieser und Mirko Sturm. Bei ihrem Konzert am Freitag, 16. Februar 2018, ab 20 Uhr in der "Theaterfabrik" in Traunreut stimmen die sympathischen Vollblutmusiker die vielen kleinen musikalischen Raffinessen bis aufs kleinste Detail ab und geben leidenschaftliche Balladen wie "Scarborough Fair" und "Bright Eyes" zum Besten. Aber auch die Klassiker "Mrs. Robinson", "The Boxer", "Cecilia" und "The Sound of Silence" gehören zum Repertoire. Karten gibt es noch an der Abendkasse. − red/Foto: Michael Frank