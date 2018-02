Bei der Laufgemeinschaft "läuft’s"

Ehrungen bei der TG Salzachtal, von links: Bürgermeister Hans-Jörg Birner, Schriftführerin Cordula Rohm, Web-Support-Beauftragter Christian Kendler, Jugendbeauftragter Thomas Schmid, Kassier Franz Huber und Vorsitzender Armin Scheuerecker. −Foto: Caruso Ehrungen bei der TG Salzachtal, von links: Bürgermeister Hans-Jörg Birner, Schriftführerin Cordula Rohm, Web-Support-Beauftragter Christian Kendler, Jugendbeauftragter Thomas Schmid, Kassier Franz Huber und Vorsitzender Armin Scheuerecker. −Foto: Caruso



Sportlich läuft es bestens bei der TG Salzachtal, die steten Mitgliederzuwachs verzeichnet. Derzeit sind es 186, wie es bei der Jahresversammlung beim Badwirt in Tettenhausen (Lkr. Traunstein) hieß. Bemerkenswert ist auch das Engagement in der Vereinsorganisation. So hob der Vorsitzende der Laufgemeinschaft, Armin Scheuerecker, den Einsatz von Schriftführerin Cordula Rohm, Kassier Franz Huber, Jugendbeauftragtem Thomas Schmid und dem für die Internetpräsenz verantwortlichen Christian Kendler hervor. Wie der Ausblick verriet, sollen heuer vor allem die Wettkämpfe in der Region im Vordergrund stehen. Dass sich die TG Salzachtal keine Sorgen um den Nachwuchs machen muss, ging aus dem Bericht Thomas Schmids hervor. "Es boomt mächtig und alle sind mit Feuereifer bei der Sache", freute sich dieser. − acLesen Sie mehr in der Freitagausgabe, 16. Februar 2018, der Südostbayerischen Rundschau.