Ruhiger Faschingszug, wildes Faschingstreiben

Am Faschingszug selbst ging alles ruhig zu. − Foto: Seifert Am Faschingszug selbst ging alles ruhig zu. − Foto: Seifert



Der jährliche Faschingsumzug war am Dienstag Pflichtprogramm für alle Faschingsnarren aus der Region. Wie die Polizei nun auf Nachfrage mitteilte, verlief der Faschingszug aus polizeilicher Sicht störungsfrei. Im anschließenden Faschingstreiben war die Polizei jedoch mehrfach gefordert.

Zusammengefasst wurden drei Körperverletzungs-, ein Belästigungs- und ein Betäubungsmitteldelikt angezeigt. Mehrere Personen wurden in Gewahrsam genommen.

Gegen 15.10 Uhr wurden im Rahmen der Einlasskontrollen bei einem 17-jährigen Trostberger etwa 20 Gramm Marihuana festgestellt. Der 17-Jährige wurde der Polizei übergeben. Nach Sachbearbeitung und Wohnungsdurchsuchung wurde der 17-Jährige den Eltern übergeben. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Gegen 16.10 Uhr zeigte ein 29-Jähriger eine Körperverletzung an. Der Altenmarkter wurde im Partyzelt von einer namentlich bekannten Täterin ins Gesicht geschlagen. Der Altenmarkter wurde leicht verletzt. − redMehr dazu lesen Sie am Samstag, 17. Februar, in Ihrer Heimatzeitung.