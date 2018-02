Gemeinden wählen jetzt ihren Pfarrgemeinderat

Klassisch mit Wahlurne kann man an diesem Sonntag vor und nach dem Gottesdienst seine Stimme abgeben. − Foto: red Klassisch mit Wahlurne kann man an diesem Sonntag vor und nach dem Gottesdienst seine Stimme abgeben. − Foto: red



Die Pfarreien der Erzdiözese rüsten sich zu den deutschlandweiten Pfarrgemeinderatswahlen, so auch im Rupertiwinkel (Lkr. Traunstein): Die Unterlagen sind an alle wahlberechtigten Katholiken hinausgegangen, die Wahl findet dann am Sonntag, 25. Februar, erstmals als Briefwahl statt. Das bedeutet, die Stimmzettel müssen spätestens bis zu diesem Tag in den jeweils zuständigen Pfarrbüros eingegangen sein. Auf althergebrachte Art und Weise kann man das erste Mal an diesem Sonntag, 18. Februar, wählen: Vor und nach den Sonntagsgottesdiensten die Urnen zum Einwurf bereit.

In der Pfarrei Tittmoning/Kirchheim stellen sich 13 Kandidaten für acht Sitze zur Wahl. In Mariä Himmelfahrt Fridolfing sind es acht. In dieser Pfarrgemeinde erwartet die Erstwähler zwischen 14 und 17 Jahren ein Schmankerl: Unter ihnen werden Pizza-Gutscheine verlost.

Mehr lesen Sie am Samstag, 17. Februar, in Ihrer Heimatzeitung.