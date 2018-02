Reifenstecher: Noch keine Spur zu Serientäter

Der Vandale hat es auf geparkte Fahrzeuge abgesehen. − Foto: red Der Vandale hat es auf geparkte Fahrzeuge abgesehen. − Foto: red



"Leider war noch kein Durchbruch bei den Hinweisen dabei", sagt Andreas Hinterschwepfinger, Leiter der Verfügungsgruppe der Polizei Laufen. Eine Woche, nachdem die Heimatzeitung über den mysteriösen Reifenstecher in Fridolfing (Lkr. Traunstein) berichtet hat, gibt es immer noch keine heiße Spur zu dem Täter.

Der Vandale seit nunmehr vier Jahren sein Unwesen in der Gemeinde – und das immer phasenweise: "Wir haben eine Häufung in gewissen Abständen, im Schnitt von einem halben Jahr", so der Polizeihauptkommissar. Insgesamt rechnen die Beamten der Polizei Laufen dem Unbekannten mittlerweile rund 15 Vorfälle zu. Und mit Jahreswechsel hat wieder eine neue Serie begonnen. Drei Mal schlug der (oder die) Täter bereits zu, immer zersticht er wahllos die Reifen geparkter Autos und entkommt unerkannt. Die Polizei setzt jetzt neben mehr Präsenz und Kontrollen in Fridolfing vor allem auf die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung.

