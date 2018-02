"Man merkt, dass es ihnen einfach gut geht"

Kater "Clappy" hilft bereitwillig bei der Vereinsarbeit mit und bereitet den Karton mit den Flyern vor. − Fotos: red Kater "Clappy" hilft bereitwillig bei der Vereinsarbeit mit und bereitet den Karton mit den Flyern vor. − Fotos: red



Herrenlose Streunerkatzen sind in der Region zunehmend ein Problem. Dem nimmt sich nun seit einem Dreivierteljahr der Verein "Katzenhilfe Salzachtal" mit Sitz in Fridolfing (Lkr. Traunstein) an. Die Organisation setzt dabei auf "Kastration" und tierärztliche Versorgung.

Letztere fehlt den Streunern. In Folge sind sie mit Parasiten übersät und sterben nicht selten einen qualvollen Tod. Vorher aber übertragen sie die Krankheiten auf die Nachkommen. So bildet sich ein regelrechter Leidenskreislauf. Den durchbricht der Verein: Menschen, auf deren Haus oder Hof wilde Streunerkatzen überhand nehmen, können sich beim Verein melden. Die Mitglieder kommen mit Lebenfallen, die Streuner werden gefangen, medizinisch versorgt und kastriert - seit Gründung bereits 100 Tiere und das ohne kosten für die Hofbesitzer.



Katze "Flori" wurde 2017 in schlechtem Zustand aufgelesen und konnte jetzt gesund vermittelt werden. − Foto: red Katze "Flori" wurde 2017 in schlechtem Zustand aufgelesen und konnte jetzt gesund vermittelt werden. − Foto: red



Mehr lesen Sie am Samstag, 17. Februar, in Ihrer Heimatzeitung.