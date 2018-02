Die Ideen-Entwicklerin

Ulrike Ganslmeier geht im neuen Bürgertreff bereits regelmäßig ein und aus. Sie will das Gebäude für ihre Arbeit intensiv nutzen. − Foto: Pfingstl Ulrike Ganslmeier geht im neuen Bürgertreff bereits regelmäßig ein und aus. Sie will das Gebäude für ihre Arbeit intensiv nutzen. − Foto: Pfingstl



Im neuen Seeoner Bürgertreff läuft gerade die erste große Veranstaltung. Kinderfasching der Mutter-Kind-Gruppe. Laute Partymusik schallt durch die Gänge und die Kinder tanzen eifrig Polonaise. Ulrike Ganslmeier steht in der niegel-nagel-neuen Küche, räumt Besteck, Teller und Tassen ein und kümmert sich nebenbei um den Kaffeenachschub. Währenddessen ratscht sie mit den anderen Helferinnen, immer mit einem Strahlen im Gesicht, immer mit einer Begeisterung in ihrer Stimme, die die 53-jährige Trostbergerin auszeichnet und die sich auch durch das Interview mit der Heimatzeitung zieht. Ulrike Ganslmeier hat auch allen Grund zur Freude. Der Seeoner Bürgertreff ist so gut wie fertig. Sie wird ihn künftig verstärkt für Beratungs- und Veranstaltungsangebote nutzen. Obendrein ist ihr Vertrag als Quartiersmanagerin der Gemeinde Seeon-Seebruck verlängert worden. Ihre Arbeit, die sich aus niedrigschwelliger Betreuung, Beratungsangeboten und Netzwerken in der Gemeinde zusammensetzt, kommt gut an (siehe Kasten). "Und mittlerweile fragen mich die Leute auch nicht mehr nach Wohnungen", sagt sie und lacht. − pfjEin Interview mit Ulrike Ganslmeier lesen Sie am Samstag, 17. Februar, in Ihrer Heimatzeitung.