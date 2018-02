Setzen auf Sicherheitswacht

Bindeglied zwischen Bürger und Polizei: Die Sicherheitswacht. Bindeglied zwischen Bürger und Polizei: Die Sicherheitswacht.



Die Gemeinde Waging am See (Lkr. Traunstein) hat sich für das Einrichten einer Sicherheitswacht ausgesprochen. Interessierte Bürger haben am Montag, 19. Februar, ab 19 Uhr in den Räumen der Tourist-Info die Möglichkeit, mehr zu erfahren. Die Polizeiinspektion Laufen ist mit einem kompetenten Team vor Ort und steht Rede und Antwort. Sicherheitswachten gibt es seit 1994 in Bayern, derzeit in mindestens 133 Städten und Gemeinden. "Wir bezeichnen das als Erfolgsmodell", sagt der Leiter der Polizeiinspektion Laufen, Erwin Wimmer. Bislang habe das Polizeipräsidium Oberbayern Süd ausschließlich gute Erfahrungen mit den patrouillierenden Bürgern gemacht – etwa in Waldkraiburg oder Freilassing. Ehrgeiziges Ziel ist es, die neue Sicherheitswacht Waging am See Mitte des Jahres in den Dienst zu stellen. − acLesen Sie mehr in der Samstagausgabe, 17. Februar 2018, der Südostbayerischen Rundschau.