FW im Kreis Traunstein nominiert Kandidaten für Land- und Bezirkstag

Die FW hat nominiert (von links): Kai-Holger Seidel (Listenkandidat Bezirkstag), Josef Blank (Listenkandidat Landtag), Vorsitzender Hans Stoiber, Dr. Lothar Seissiger (Direktkandidat Landtag) und Matthias Bauregger (Listenkandidat Landtag). − Foto: Müller



Die Kreisvereinigung Traunstein der Freien Wähler hat im Gasthof "Husarenschänke" in Altenmarkt jeweils einstimmig die Stimmkreis- und Listenkandidaten für den Bezirkstag und den Landtag gewählt.

Der FW/UW-Fraktionsvorsitzende im Kreistag, Dr. Lothar Seissiger, geht als Direktkandidat für den Landtag in den Wahlkampf. Er hatte bereits vor zehn Jahren kandidiert. Listenkandidat für den Landtag ist Sepp Blank. In den Bezirkstag einziehen wollen Stimmkreiskandidat Matthias Bauregger und Listenkandidat Kai-Holger Seidel. Der Vorsitzende der Kreisvereinigung, Hans Stoiber, gratulierte den Gewählten, kündigte einen engagierten Wahlkampf an und hoffte auf ein gutes Wahlergebnis. − mmü