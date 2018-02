Seit 30 Jahren Märchen

Dorothy mit ihren neuen Freunden, der Vogelscheuche, dem Blechmann und dem feigen Löwen. Dorothy mit ihren neuen Freunden, der Vogelscheuche, dem Blechmann und dem feigen Löwen.



Vor 30 Jahren wurde die Idee, ein Märchen zu spielen mit "Frau Holle" umgesetzt. Nach dem großen Erfolg beim Publikum beschlossen die Theaterspieler aus Otting (Lkr. Landkreis), jedes Jahr ein Märchen einzustudieren. In der Folge wurden sowohl moderne Stücke wie "Philly Phantastico" als auch Klassiker wie "Urmel aus dem Eis" oder "Das Dschungelbuch" gespielt. Auf das Bühnenbild und auch auf die Lichttechnik wird sehr viel Wert gelegt. So bauen die Ottinger Theaterspieler nun seit einigen Wochen fleißig an einer Bühne für ihr neues Stück "Der Zauberer von Oz". Aufgeführt wird es an den Wochenenden 23./ 25. Februar und 2./ 4. März im Saal des Gasthauses Oberwirt in Otting.

