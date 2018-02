Rückt Markus Fröschl für Seehofer im Landtag?

Markus Fröschl. − F.: luh Markus Fröschl. − F.: luh



Über vier Jahre lang war Markus Fröschl Erster auf der CSU-Nachrückerliste der Oberbayern. Jetzt, gut ein halbes Jahr vor Ende der Legislaturperiode, könnte er doch noch ins Landesparlament einziehen – falls Horst Seehofer sein Mandat abgibt. Sollten die SPD-Mitglieder dem Koalitionsvertrag zustimmen, scheint es ausgemachte Sache zu sein, dass Seehofer Bundesminister für Inneres, Bau und Heimat wird. Und dann rückt der Trostberger im Landtag nach.

"Sicher ist das noch nicht, es kann noch viel passieren. Die GroKo kann scheitern, und Seehofer kann es sich anders überlegen", sagte Fröschl gestern im Gespräch mit der Heimatzeitung. Falls er aber gefragt werde, ob er das Mandat annehme, werde er Ja sagen, meint Fröschl, der für die CSU im Trostberger Stadtrat und im Traunsteiner Kreistag sitzt, und bis 2013 auch Bezirksrat war. Er nimmt die bevorstehende Aufgabe gelassen: "In den fünf oder sechs Monaten, in denen eh schon der Wahlkampfmodus eingelegt wird, wird es keine politischen Erdbeben mehr geben – nicht im Chiemgau und in München erst recht nicht."

Mehr darüber lesen Sie am Samstag, 17. Februar 2018, im Trostberger Tagblatt/Traunreuter Anzeiger.