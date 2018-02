Vier Geschäfte mit Geschichte schließen

Ihren Spielwarenladen mit Charme und Geschichte gibt Christl Ruhland schweren Herzens auf. Gerne hätte sie das Geschäft am Vormarkt an einen Nachfolger übergeben, aber diesen gibt es nicht. − Fotos: luh Ihren Spielwarenladen mit Charme und Geschichte gibt Christl Ruhland schweren Herzens auf. Gerne hätte sie das Geschäft am Vormarkt an einen Nachfolger übergeben, aber diesen gibt es nicht. − Fotos: luh



In der Trostberger Altstadt haben im vergangenen Jahr zwei Cafés eröffnet, Geschäftsleute haben ihre Läden modernisiert und umgebaut, Dienstleister, Steuerberater und eine Gemeinschaftspraxis haben sich angesiedelt, und die Heimatzeitung wird eine Geschäftsstelle am Marienplatz eröffnen. In all diese guten Meldungen mischen sich aber auch traurige Nachrichten. Vier alteingesessene Geschäfte werden schließen: der Schreibwarenladen Brandl, Spielwaren Ruhland, das Fotostudio von Peter Föttinger und der Bastelladen "Pepperoni".

Seit gut 70 Jahren gibt es den Schreibwarenladen Brandl an der Hauptstraße in Trostberg. Viele Jahre lang haben Gitti Meyer und Claudia Pfeffer den Laden geführt. Sie blicken auf eine schöne Zeit zurück. "Aber ein Schreibwarenladen ist einfach nicht mehr rentabel", sagt Simon Meyer. Das Kaufverhalten habe sich in den vergangenen zehn bis 20 Jahren verändert. Schreibwaren werden bei Discountern, Supermarktketten und im Internet gekauft. "Diese Entwicklung muss man einfach akzeptieren", sagt Meyer, "sie trifft ja nicht nur uns." Nun muss noch geregelt werden, ob ein anderes Geschäft in Trostberg die Postagentur übernimmt. Davon hängt auch der Termin der Schließung ab, der zwischen Ende April und Ende Juli fallen wird.



Seit 70 Jahren gibt es den Schreibwarenladen Brandl an der Hauptstraße. In diesem Jahr wird er geschlossen. Seit 70 Jahren gibt es den Schreibwarenladen Brandl an der Hauptstraße. In diesem Jahr wird er geschlossen.



Auch Christl Ruhland ist traurig. Sie hat 1965 den Spielwarenladen, den ihre Eltern Walburga und Michael Ruhland nach dem Krieg eröffnet hatten, übernommen. Doch auch Spielwaren werden zunehmend im Internet oder bei großen Ketten gekauft. "Die junge Generation denkt einfach anders", stellt die Geschäftsfrau fest.

Martina Knott ist diese zwei Wege – mit dem Laden an der Hauptstraße und dem Internethandel – gegangen. "Sonst hätte ich schon längst zusperren müssen", sagt sie. Obwohl sie ein Drittel ihres Umsatzes über den Internethandel erzielte, reichte es nicht, um zu überleben. Noch drei Wochen läuft der Räumungsverkauf, dann schließt das "Pepperoni".



Der Bastelladen "Pepperoni" von Martina Knott an der Hauptstraße hat bereits Räumungsverkauf und schließt in drei Wochen. Der Bastelladen "Pepperoni" von Martina Knott an der Hauptstraße hat bereits Räumungsverkauf und schließt in drei Wochen.



Der Fotograf Peter Föttinger hofft, dass er das Fotostudio Gastager am Marienplatz Ende Juli an einen Nachfolger übergeben kann. Bei ihm seien es private Gründe, die zu dem Entschluss geführt haben, den Laden aufzugeben. Fotografien bei Hochzeiten und anderen Veranstaltungen werde er weiterhin anbieten, verspricht Föttinger.

Einen ausführlichen Artikel lesen Sie am Samstag, 17. Februar 2018, im Trostberger Tagblatt/Traunreuter Anzeiger.



Das Fotostudio Gastager am Marienplatz übergibt Peter Föttinger im Juli an einen Nachfolger. Das Fotostudio Gastager am Marienplatz übergibt Peter Föttinger im Juli an einen Nachfolger.