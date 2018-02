Auto kracht frontal in Hausmauer - zwei Schwerverletzte

Die beiden Frauen, die sich im Unfallauto befanden, mussten schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. − Foto: Lukas Schulze/Archiv Die beiden Frauen, die sich im Unfallauto befanden, mussten schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. − Foto: Lukas Schulze/Archiv



Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagmorgen im Siegsdorfer Ortsteil Eisenärzt (Lkr. Traunstein) ereignet. Nach Angaben der Polizei fuhr ein Auto in einer leichten Rechtskurve geradeaus und krachte ungebremst frontal in eine Hausmauer. Die Ursache dafür ist bisher unklar. Zwei Frauen befanden sich im Fahrzeug und wurden schwer verletzt.

Die 51-jährige Ruhpoldingerin und die 25-jährige Traunsteinerin, wurde durch die Freiwillige Feuerwehr und dem Rettungsdienst aus dem Auto geborgen und schwer verletzt in ein Krankenhaus transportiert.

Am Auto entstand Totalschaden. Den Schaden am Wagen und der Hausmauer schätzt die Polizei auf 12.000 Euro. Die Polizei Traunstein hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Beamten wurden durch 20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Eisenärzt, sowie dem Rettungsdienst mit Notarzt unterstützt. − pnp