Beim "Tag der Bäuerin" steht Heimat an erster Stelle

Der "Tag der Bäuerin" beim "Michlwirt" in Palling war sehr gut besucht. − Fotos: cw Der "Tag der Bäuerin" beim "Michlwirt" in Palling war sehr gut besucht. − Fotos: cw



Nahezu 200 Bäuerinnen sind zum "Tag der Bäuerin" des BBV-Kreisverbandes Traunstein im Gasthaus "Michlwirt" in Palling gekommen. BBV-Kreisgeschäftsführer Matthäus Michlbauer und Kreisbäuerin Irina Esterbauer begrüßten die Bäuerinnen, die sich einen entspannten Tag gönnen durften. Landrat Sigi Walch stellte seine Rede unter das Thema "Heimat".

Dass sich aus den Koalitionsverhandlungen in Berlin nun auch ein Heimatministerium entwickle, könne nur gut und recht sein, sagte Walch; denn die Heimat müsse den Stellenwert haben, den sie verdiene. Allerdings verstünden manche Menschen nicht, was Heimat mit Politik zu tun habe. Dass wir die Heimat genießen und erhalten können, dazu brauche es viel Pflege und Einsatz. "Heimat ist Geschenk und Auftrag" – appellierte der Landrat an seine Zuhörerinnen, sich der Heimat bewusst zu sein. Umweltschutz sei Heimatschutz; aber Heimat sei auch Kulturland, nicht Wildwuchs. "Die Menschenhand hat weiter entwickelt, was die Natur uns anvertraut hat."



BBV-Kreisgeschäftsführer Matthäus Michlbauer, Landrat Sigi Walch und Kreisbäuerin Irina Esterbauer (von links). BBV-Kreisgeschäftsführer Matthäus Michlbauer, Landrat Sigi Walch und Kreisbäuerin Irina Esterbauer (von links).



Heimat sei auch gelebtes Brauchtum und langfristiges politisches Engagement, Mut zur Veränderung statt Ängstlichkeit und Vertrauen in die Zukunft, fasste der Landrat zusammen und bekam für seine Rede viel Applaus. Die Kreisbäuerin bedankte sich mit einem köstlichen Geschenk dafür, dass der Landrat so griffig zu den Bäuerinnen gesprochen habe. − cwMehr darüber lesen Sie am Montag, 19. Februar 2018, im Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und in der Südostbayerischen Rundschau.