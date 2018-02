Auto fängt in der Nacht Feuer - Rund 23.000 Euro Schaden

Ein Auto hat in der Nacht auf Montag in der Eßpanstraße in Erlstätt (Landkreis Traunstein) Feuer gefangen. − Foto: FDL/AKI Ein Auto hat in der Nacht auf Montag in der Eßpanstraße in Erlstätt (Landkreis Traunstein) Feuer gefangen. − Foto: FDL/AKI



Ein geparktes Auto hat in der Nacht zum Montag in Erlstätt (Landkreis Traunstein) Feuer gefangen. Durch den Brand ist ein Sachschaden in Höhe von rund 23.000 Euro entstanden.

Das Auto war in der Eßpanstraße geparkt und geriet laut Polizei vermutlich wegen eines technischen Defekts gegen 1.30 Uhr in Brand. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude weitestgehend verhindern. Lediglich eine Garage, neben der das Auto stand, wurde an der Fassade beschädigt.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Feuerwehren Erlstätt und Traunstein waren mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 50 Mann vor Ort. − pnp